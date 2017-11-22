Гол Проворова не помог «Филадельфии» победить «Ванкувер»

«Ванкувер Кэнакс» одержал волевую победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Брок Бисер (11-я и 22-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Даниэль Седин (10), Свен Берчи (35) и Луи Эрикссон (60). У «Филадельфии» голы на свой счёт записали Иван Проворов (9) и Якуб Ворачек (50).

Это поражение стало для «Филадельфиии» пятым подряд.