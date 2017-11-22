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Гол Проворова не помог «Филадельфии» победить «Ванкувер»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал волевую победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Ванкувера» дублем отметился Брок Бисер (11-я и 22-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Даниэль Седин (10), Свен Берчи (35) и Луи Эрикссон (60). У «Филадельфии» голы на свой счёт записали Иван Проворов (9) и Якуб Ворачек (50).

Это поражение стало для «Филадельфиии» пятым подряд.

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НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 5
1:2, 0:2, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Проворов (Конечны, Фильппула) – 08:00 (5x5), 1:1 – Седин (Седин, Виртанен) – 09:42 (5x5), 1:2 – Бисер (Пульо, Эдлер) – 10:01 (5x5), 1:3 – Бисер (Седин, Седин) – 21:56 (5x4), 1:4 – Берчи (Эрикссон, Ванек) – 34:40 (5x4), 2:4 – Ворачек (Жиру, Санхайм) – 49:56 (5x5), 2:5 – Эрикссон (Ганье) – 59:39 (en)
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