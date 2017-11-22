Радулов вступился за Джейми Бенна, ввязавшись в стычку с Джорди Бенном

«Даллас Старз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1.

В концовке первого периода капитан «Далласа» Джейми Бенн вступил в силовую борьбу с защитником «Монреаля» своим братом Джорди Бенном. Джейми толкнул брата, а через несколько секунд Джорди сделал то же самое. Форвард «Далласа» Александр Радулов вступился за партнёра по команде, схватив Джорди Бенна. До драки не дошло, рефери сразу разнял игроков и не выписал никому удаления.

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