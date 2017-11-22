Тарасенко обошёл Макдэвида в гонке бомбардиров

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров и вышел на шестое место.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

В матче с «Эдмонтоном» россиянин набрал 4 (2+2) очка, а всего в 22 матчах он отметился 12 заброшенными шайбами и 14 передачами. Макдэвид в этой встрече сделал одну передачу, у него также 26 очков в сезоне, но меньше голов – 10.

Кроме того, звено Брэйден Шенн – Джейден Шварц – Владимир Тарасенко является лидером НХЛ по показателю полезности. У Шенна и Шварца – «+19», у Тарасенко – «+18».

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сент-Луис Блюз».