Юрист Зарипова рассказал, как в организм хоккеиста попал запрещённый препарат

Юрист, советник ПАО «Татнефть» по международным юридическим вопросам Пётр Глушков, занимавшийся делом Даниса Зарипова в международном арбитражном суде Лозанны и в ИИХФ, рассказал, как в организм 36-летнего хоккеиста попал запрещённый к употреблению препарат гидрохлортиазид.

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«Мы стали всем этим активно заниматься в августе и сентябре. Проба у него была взята прошлой зимой. Через что в организм попал препарат? Начинаем проверять всё подряд. Тестировали более 100 субстанций. Чай, вода, таблетки, сделали даже контрольную закупку еды в одном из известных московских ресторанов, где накануне допинг-теста был Зарипов. Так как этот препарат, как мы выяснили, в природе встречается в некоторых морепродуктах средиземноморья.

Проблема в том, что той же еды, воды, лекарств очевидно уже не найти. Данис принимал абсолютно разрешённые поливитамины. И мы обнаружили, что производитель витамина С был замечен в не совсем чистом производстве. Хотя фирма, а она не является российской, широко известна. Её препараты полностью сертифицированы в России, и «Металлург» давно закупал эти поливитамины. Важно, что это не какая-то контора из подворотни, а известный поставщик. Так вот, мы установили, что на этой же фабрике производится и это мочегонное средство. Возможно, в той партии абсолютно безобидного витамина С, которую принимал Данис, одна из таблеток оказалась смешана с гидрохлортиазидом», — рассказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с представителем Даниса Зарипова читайте сегодня, 22 ноября, на «Чемпионате».

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