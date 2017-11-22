Березин: «Авангарду» нужно не обрезаться и стараться лезть на ворота «Йокерита»

Защитник «Авангарда» Максим Березин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Начало встречи — в 19:30 мск.



«В прошлой игре было очень много опасных моментов у наших ворот. Было много выходов «один в ноль» и «два в один». Вратарь выручил. Сегодня нужно построже сыграть в обороне, не обрезаться. Нужно стараться лезть на ворота соперника. Мы должны не уступить в скорости, играть в быстрый хоккей. Финны всей пятёркой играют в большинстве, нам нужно меньше удаляться. Стал меньше забивать? Уменьшилось игровое время, выхожу в другом звене. Да и разговоры с тренером повлияли. От меня ждут более агрессивной защиты, нежели хорошей игры в атаке», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Салават» обыграет «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» возьмёт реванш у «Сибири», «Йокерит» одолеет «Авангард», а ЦСКА в матче с «Сочи» одержит четвёртую победу подряд.

Также видео доступно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.