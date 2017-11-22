Мартемьянов: СКА может позволить себе показывать красивый хоккей, «Амур» — нет

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спасибо болельщикам за поддержку, команде – за самоотдачу. Физически мы выглядели подсевшими, не хватало свежести. На неделе четвёртый матч играли. Соперник превзошёл нас в атакующих действиях – много бросков, но мы стойко оборонялись, об этом говорит приличное количество блокированных бросков. Команда выполнила задание практически на 100% – хорошая, плотная оборона и игра на контратаках.



У нас есть реальный шанс попасть в плей-офф, команда это прекрасно осознаёт, не только тренерский штаб. Нам такой хоккей и на выезде нужен. СКА может позволить себе показывать красивый хоккей, мы такое позволить себе не можем. Победа есть победа», – сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

Квартальнов: «Локомотив» не заслужил победы, надо было на пятак полезть

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.