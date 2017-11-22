П. Зубов – об игре Красикова: это у него фамилия такая, поэтому и «поплыл»

Главный тренер новосибирской «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу своей команды в повторном матче с «Барысом» (6:4) и игру вратаря Алексея Красикова, который был заменён по ходу встречи.

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«Два матча с «Барысом» «Сибирь» провела именно так, как мы хотим играть, как мы строим нашу систему. Дай бог, чтобы всё это шло по нарастающей. К сожалению, мы снова потеряли двух парней – Евгений Бодров, видимо, выбыл на три недели, степень тяжести повреждения Николая Демидова станет известна позже.

Работали кость в кость, держали борьбу, сами били соперника – зрителям было интересно. Конечно, отсутствие двух игроков повлияло, пришлось перестроить игру, немножко сняли напряжение с соперника. Центрфорварды стали выходить через раз, потеряли в движении, но потом перестроились на три пятёрки и дожали в третьем периоде. Резвый старт не сказался негативно. За первое же удаление соперник нас наказал, приструнил. Во втором периоде у нас было два удаления, за которые мы получили два гола. По-моему, сегодня была 100% реализация большинства у обеих команд.



«Поплыл» ли Красиков после пропущенных голов? Да у него ещё и фамилия такая, вот он и «поплыл». Нормально, всё нормально с ним», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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