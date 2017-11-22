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ЦСКА победил ХК «Сочи» и выиграл 8-й матч из последних 9

Хоккей

ЦСКА дома обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвёртая победа кряду и восьмая в последних девяти матчах. В 32 матчах сезона на счету команды 26 побед. ХК «Сочи» выиграл 16 матчей из 34 в сезоне.

Этот матч завершился со счётом 6:3 в пользу ЦСКА. В составе победителей отличились Андрей Светлаков (дубль), Александр Попов, Максим Шалунов, Алексей Марченко и Никита Макеев. В составе проигравших шайбы забросили Вадим Хлопотов, Шон Коллинз и Алексей Цветков.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 3
3:1, 2:1, 1:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Светлаков (Пашнин, Кузьменко) – 01:57 (5x5), 2:0 – Светлаков (Марченко, Окулов) – 09:50 (5x4), 3:0 – Попов (Петров, Шалунов) – 11:48 (6x5), 3:1 – Хлопотов (Падакин, О'Делл) – 13:35 (5x5), 4:1 – Шалунов (Шумаков, Ожиганов) – 22:29 (5x4), 5:1 – Марченко (Окулов) – 31:10 (5x3), 5:2 – Коллинз (Йокипакка, О'Делл) – 39:18 (4x3), 5:3 – Цветков (Щитов) – 55:23 (5x5), 6:3 – Макеев (Попугаев, Любимов) – 58:18 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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