ЦСКА победил ХК «Сочи» и выиграл 8-й матч из последних 9

ЦСКА дома обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвёртая победа кряду и восьмая в последних девяти матчах. В 32 матчах сезона на счету команды 26 побед. ХК «Сочи» выиграл 16 матчей из 34 в сезоне.

Этот матч завершился со счётом 6:3 в пользу ЦСКА. В составе победителей отличились Андрей Светлаков (дубль), Александр Попов, Максим Шалунов, Алексей Марченко и Никита Макеев. В составе проигравших шайбы забросили Вадим Хлопотов, Шон Коллинз и Алексей Цветков.

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