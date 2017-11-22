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Итоги дня ВХЛ: 14-е кряду поражение ЦСК ВВС и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги 22 ноября была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

ЦСК ВВС на своём льду проиграл «КРС Хэйлунцзян» — 0:3. Это 14-е поражение подряд самарской команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
0:1 – Чжан (Там) – 26:24 (5x5), 0:2 – Васильев (О'Доннелл, Там) – 32:20 (4x5), 0:3 – Мокин (Васильев, Лебедев) – 55:04 (5x5)

«Дизель» в родных стенах уступил «Сарову» со счётом 1:2. Эта победа стала шестой подряд для саровской команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
1 : 2
0:0, 1:0, 0:2
ХК Саров
Саров
1:0 – Ямкин (Никита Иванов) – 34:53 (5x5), 1:1 – Хасаншин (Коннов, Парфирьев) – 45:59 (5x5), 1:2 – Ряшенцев (Есаян, Горбунов) – 57:28 (5x5)

«Барс» дома крупно проиграл китайской команде «Чэн Тоу» — 3:6. Эта победа стала для команды из Китая третьей подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Барс
Казань
3 : 6
0:4, 1:0, 2:2
Чэн Тоу
Цзилинь
0:1 – Швецов (Елисеев) – 00:25 (5x5), 0:2 – Митрофанов (Лукин) – 05:24 (5x5), 0:3 – Гиздатуллин (Ячменёв, Соловьёв) – 07:39 (5x5), 0:4 – Лукин (Камаев) – 09:07 (5x5), 1:4 – Марин (Архипов, Редков) – 30:38 (5x4), 2:4 – Голубев (Марин, Цуканов) – 42:36 (5x4), 2:5 – Митрофанов (Попов) – 47:06 (5x5), 2:6 – Ячменёв (Крысанов, Елисеев) – 55:23 (5x4), 3:6 – Архипов (Голубев) – 58:40 (4x5)
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