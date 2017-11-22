Итоги дня ВХЛ: 14-е кряду поражение ЦСК ВВС и другие результаты

Программа игрового дня регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги 22 ноября была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

ЦСК ВВС на своём льду проиграл «КРС Хэйлунцзян» — 0:3. Это 14-е поражение подряд самарской команды.

«Дизель» в родных стенах уступил «Сарову» со счётом 1:2. Эта победа стала шестой подряд для саровской команды.

«Барс» дома крупно проиграл китайской команде «Чэн Тоу» — 3:6. Эта победа стала для команды из Китая третьей подряд.