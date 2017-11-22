С. Зубов: в третьем периоде «Сочи» сыграл лучше, но 20 минут — это недостаточно

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, в котором его команда проиграла со счётом 3:6. Главный тренер команды из Сочи посетовал на обилие удалений и ошибок.



«Не все в нашей команде сегодня были подготовлены к началу матча. Мы допустили ошибки, и соперник начал отрываться. К тому же нахватали кучу удалений. Третий период мы отыграли лучше, но 20 минут — это недостаточно», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА победил ХК «Сочи» и выиграл 8-й матч из последних 9