Козлов — об удалении Коваржа: надо у судей спросить, за что

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«До 47-й минуты матча меня вполне устраивала игра команды. Но потеря концентрации и индивидуальные ошибки привели к третьему голу и потом было тяжело отыграться. Но хочу отдать должное ребятам — все выложились, играли с большой самоотдачей, желанием. Будем анализировать ошибки и улучшать игру.



За что наказали Яна Коваржа? Надо у судей спросить. Они подъезжали, объяснили, но приняли такое решение. Но, опять же, по-моему, когда такая игра, кость в кость, можно было просто подъехать и объяснить Яну, что, может быть, он в чем-то не прав. Но так жёстко лишать нашего лидера и сажать на 10 минут в очень важный для нашей команды момент… Может быть, можно было получше поступить с их стороны. Но правила есть правила, и они принимают решения», — цитирует тренера официальный сайт нижнекамской команды.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

