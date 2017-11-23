Итоги дня МХЛ: 7-е подряд поражение «Крыльев Советов» и другие результаты

Программа игрового дня регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги была представлена восемью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Амурские Тигры» обыграли ХК «Рига» — 3:0. Дальневосточники прервали свою серию поражений на отметке в семь матчей.

«Сибирские Снайперы» разгромили «Реактор» со счётом 7:1.

«Кузнецкие Медведи» одолели «Спутник» — 4:2.

«Мамонты Югры» уверенно переиграли «Снежных Барсов» — 6:2.

«Чайка» разгромно проиграла МХК «Спартак» — 1:6.

Команда «СКА-Серебряные Львы» разгромила МХК «Динамо» — 6:1.

«Атланты» победили «Крылья Советов» со счётом 3:2. Московская команда проиграла седьмой матч подряд.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» оказался сильнее «Красной Армии» — 4:2.