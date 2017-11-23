Итоги дня МХЛ: 7-е подряд поражение «Крыльев Советов» и другие результаты

Программа игрового дня регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги была представлена восемью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Амурские Тигры» обыграли ХК «Рига» — 3:0. Дальневосточники прервали свою серию поражений на отметке в семь матчей.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Заседа (Крамаренко, Волошин) – 04:21 (5x5), 2:0 – Мартынов (Лушников) – 28:19 (5x5), 3:0 – Линник (Крутов) – 48:12 (5x5)
«Сибирские Снайперы» разгромили «Реактор» со счётом 7:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
7 : 1
1:0, 3:1, 3:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Челбаев (Шашков) – 10:20 (5x5), 2:0 – Богуш (Сухов, Михайлов) – 21:02 (5x5), 3:0 – Шашков (Ткаченко, Шульга) – 26:26 (5x5), 4:0 – Лапин (Садыков) – 30:11 (5x4), 4:1 – Семёнов (Хафизов, Хисамутдинов) – 39:41 (5x4), 5:1 – Лапин (Садыков, Челбаев) – 43:05 (4x5), 6:1 – Ткаченко (Аксёненко) – 57:17 (5x5), 7:1 – Юров – 58:26 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» одолели «Спутник» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Спутник
Альметьевск
1:0 – Рубан (Левашов) – 08:06 (5x5), 1:1 – Шолгин (Беляев, Галимов) – 19:05 (5x4), 2:1 – Тарасов (Лудцев) – 23:47 (5x4), 2:2 – Антонов (Смирнов, Лазарев) – 44:47 (5x5), 3:2 – Гилязеев (Жданов) – 51:09 (5x5), 4:2 – Жданов (Шевченко, Лудцев) – 58:40 (5x4)
«Мамонты Югры» уверенно переиграли «Снежных Барсов» — 6:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
6 : 2
2:1, 1:0, 3:1
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Морозов (Латышевич, Беляев) – 03:54 (5x5), 2:0 – Дроздецких – 07:40 (5x5), 2:1 – Данияр (Муратов, Данияр) – 18:33 (5x5), 3:1 – Еркин (Куцмус) – 29:54 (5x5), 4:1 – Руденко (Яремчук) – 41:12 (5x5), 5:1 – Морозов (Яремчук, Грымзин) – 50:41 (5x5), 5:2 – Мухаметов (Танимов, Нероев) – 52:01 (5x5), 6:2 – Латышевич (Морозов, Беляев) – 57:59 (5x5)
«Чайка» разгромно проиграла МХК «Спартак» — 1:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
1 : 6
0:0, 0:4, 1:2
МХК Спартак
Москва
0:1 – Корчагин (Сорокин, Шалагин) – 32:31 (5x4), 0:2 – Легалин (Белов, Миллер) – 34:02 (5x5), 0:3 – Кравченко (Миллер) – 37:39 (5x5), 0:4 – Миллер – 39:59 (5x5), 0:5 – Розанов (Первов, Ревацкий) – 43:01 (5x5), 1:5 – Коломаров (Шаманин, Клопов) – 48:39 (5x5), 1:6 – Звягинцев (Леванов) – 53:18 (5x5)
Команда «СКА-Серебряные Львы» разгромила МХК «Динамо» — 6:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
6 : 1
1:0, 3:1, 2:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Бринкман (Галыгин, Тюнеев) – 11:08 (5x4), 1:1 – Никоноров (Аль-Джилауи, Широченко) – 23:01 (5x5), 2:1 – Тюнеев (Галыгин, Куликов) – 27:19 (5x5), 3:1 – Чернов (Кривошеев) – 28:49 (5x5), 4:1 – Шляхтов (Калмыков, Кривошеев) – 37:39 (5x5), 5:1 – Большаков (Бринкман, Шляхтов) – 41:50 (5x4), 6:1 – Шляхтов (Калмыков, Галыгин) – 55:44 (5x5)
«Атланты» победили «Крылья Советов» со счётом 3:2. Московская команда проиграла седьмой матч подряд.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 2
0:1, 3:1, 0:0
Крылья Советов
Москва
0:1 – Лялин (Пульников, Каптелин) – 19:24 (5x5), 1:1 – Морозов (Силантьев) – 27:21 (5x5), 1:2 – Мешков (Кевлин, Шабаев) – 30:26 (5x5), 2:2 – Островский (Ващук, Правило) – 33:59 (5x4), 3:2 – Морозов (Клепко, Силантьев) – 36:32 (5x4)
«Куньлунь Ред Стар Юниор» оказался сильнее «Красной Армии» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
4 : 2
0:1, 2:1, 2:0
Красная Армия
Москва
0:1 – Билялов (Крашенинников) – 17:00 (5x5), 1:1 – Калейниковас (Крутий, Забабурин) – 20:28 (5x4), 2:1 – Крутий (Беркутов) – 22:40 (5x5), 2:2 – Филин (Мокрицын, Летов) – 33:46 (5x5), 3:2 – Забабурин (Свобода, Крутий) – 56:04 (5x5), 4:2 – Калейниковас (Крутий, Забабурин) – 59:56 (en)