«Вашингтон» выиграл у «Оттавы», Кузнецов набрал три очка

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» нанесли поражение соперникам из «Оттавы Сенаторз». Столичная команда добилась победы со счётом 5:2.



Евгений Кузнецов выступил ассистентом Якуба Враны на 16-й минуте, а перед свистком на первый перерыв капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою безголевую шестиматчевую серию, забросив 14-ю шайбу в сезоне.



На 28-й минуте Кузнецов отметился и голом, который стал шестым для россиянина в сезоне. Спустя две минуты Врана оформил дубль после передач Кузнецова и Дмитрия Орлова. Гости ответили точными бросками Райана Дзингела и Майка Хоффмана. Перед финальной сиреной Алекс Чиассон поразил пустые ворота.