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«Вашингтон» выиграл у «Оттавы», Кузнецов набрал три очка

Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» нанесли поражение соперникам из «Оттавы Сенаторз». Столичная команда добилась победы со счётом 5:2.

Евгений Кузнецов выступил ассистентом Якуба Враны на 16-й минуте, а перед свистком на первый перерыв капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою безголевую шестиматчевую серию, забросив 14-ю шайбу в сезоне.

На 28-й минуте Кузнецов отметился и голом, который стал шестым для россиянина в сезоне. Спустя две минуты Врана оформил дубль после передач Кузнецова и Дмитрия Орлова. Гости ответили точными бросками Райана Дзингела и Майка Хоффмана. Перед финальной сиреной Алекс Чиассон поразил пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 2
2:0, 2:1, 1:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Врана (Кузнецов, Оши) – 15:21 (5x5), 2:0 – Овечкин (Чиассон, Бекстрём) – 19:55 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Оши, Карлсон) – 27:41 (5x4), 4:0 – Врана (Кузнецов, Орлов) – 29:55 (5x5), 4:1 – Дзингел (Барроуз, Шабо) – 36:37 (5x5), 4:2 – Хоффман (Стоун, Брассар) – 52:46 (5x5), 5:2 – Чиассон (Орпик) – 58:29 (en)
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