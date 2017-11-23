«Тампа» — «Чикаго»: два невероятных сейва Василевского на Шмальце и Панике

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2 ОТ.



В первом периоде вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил невероятный сейв на Нике Шмальце, который при игре в большинстве получил поперечную передачу на пустой угол, но российский голкипер успел переместиться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Во втором периоде Василевский остановил Рихарда Паника, дотянувшись до шайбы щитком.

Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему Выбрать, кто из них круче, практически нереально. Но мы попробовали.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».