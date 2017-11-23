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«Вегас» одолел «Анахайм» и выиграл третий матч подряд

Хоккей

«Анахайм Дакс» дома уступил «Вегас Голден Найтс» и прервал свою серию побед на отметке в три матча. В 21 матче сезона на счету команды 10 побед. «Вегас» выиграл третий матч подряд и 13-й в 20 матчах текущего сезона.

Этот матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счётом 4:2 в пользу «Виннипега». В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Коллин Миллер, Джеймс Нил и Вильям Карлссон. В составе проигравших отличились Джош Мэнсон и Дерек Грант.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2017, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 4
1:0, 1:1, 0:3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Мэнсон (Монтур) – 09:16 (5x5), 2:0 – Грант (Линдхольм, Фаулер) – 25:59 (5x4), 2:1 – Маршессо (Перрон, Теодор) – 39:07 (5x4), 2:2 – Миллер (Перрон, Нил) – 42:21 (5x5), 2:3 – Нил (Маршессо, Карлссон) – 51:18 (5x5), 2:4 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 58:00 (5x5)

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