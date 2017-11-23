«Вегас» одолел «Анахайм» и выиграл третий матч подряд

«Анахайм Дакс» дома уступил «Вегас Голден Найтс» и прервал свою серию побед на отметке в три матча. В 21 матче сезона на счету команды 10 побед. «Вегас» выиграл третий матч подряд и 13-й в 20 матчах текущего сезона.

Этот матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счётом 4:2 в пользу «Виннипега». В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо, Коллин Миллер, Джеймс Нил и Вильям Карлссон. В составе проигравших отличились Джош Мэнсон и Дерек Грант.

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