На следующей неделе Патрик Торесен вернётся в СКА

Форварда «Сторхамара» Патрик Торесен вернётся в СКА. Об этом информирует норвежский телеканал TV2. В конце недели хоккеист проведёт последний матч за норвежскую команду и отбудет в Санкт-Петербург для подписания контракта со СКА. Это стало возможным благодаря пункту в контракте, согласно которому до 1 декабря Торесен может подписать соглашение с одной из команд КХЛ.

СКА проявляет интерес к Патрику Торесену

Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков. В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара».

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