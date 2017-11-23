Пашков – о «зелёном дерби»: яркие игры, но главное зрелище выдают СКА и ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков определил главное и наиболее значимое на сегодняшний день противостояние в КХЛ.

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«Что касается «Салавата» и «Ак Барса», то это известная борьба за приоритет. Это два соседа, две республики, и они издавна соперничают. В хоккее это ярко выражено, это было ещё тогда, когда эти команды находились в Высшей лиге советского хоккея. Я думаю, что это очень позитивное явление. В этой борьбе команды росли и выросли в лидеров российского чемпионата. Нужно всячески поддерживать это дерби. У нас в хоккее есть этот матч, и он вызывает интерес не только в республиках, но и у всех любителей нашего хоккея.

В прошлом было противостояние между «Спартаком» и «Динамо». Несмотря на положение команд, этот матч всегда вызывал большой интерес. Если говорить о сегодняшнем дне, то лидеры Западной конференции СКА и ЦСКА выдают самое яркое зрелище. Они готовятся к схватке в финале, они нацелены на победу в Кубке. Я думаю, что встречи между ними – главное событие в российском чемпионате на сегодняшний день», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.