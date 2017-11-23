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Гомоляко: «Ак Барс» для Зарипова предпочтительнее, чем «Металлург», это его дом

Хоккей

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, какому из клубов – «Ак Барсу» или магнитогорскому «Металлургу» — мог бы больше пригодиться Данис Зарипов.

«Данис Зарипов пригодится не только «Магнитке» или «Ак Барсу», а любой команде, которая есть у нас в КХЛ. Думаю, что такой игрок нужен всем. Хочу поздравить его. Было ясно, что там ничего не было, что это надуманная история. Такие мастера у нас потихонечку изводятся.

Я думаю, что «Ак Барс» для Даниса предпочтительнее. Это его дом, к тому же он обещал, что привезёт в Казань ещё один кубок Гагарина. Это хорошая мотивация. Варианты с «Ак Барсом» и «Магниткой» хороши, он везде пригодится. Тут надо решать менеджерам», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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