Никулин стал седьмым игроком в истории КХЛ, проведшим 600 матчей в лиге

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин стал седьмым хоккеистом, достигшим показателя в 600 матчей в чемпионатах КХЛ. Юбилейным стал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (2:0).



35-летний защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс», в составе которого стал двукратным обладателем кубка Гагарина. Ранее отметки в 600 матчей в КХЛ достигли защитник Евгений Бирюков («Магнитка»), а также нападающие Сергей Мозякин, Денис Платонов (оба – «Магнитка»), Александр Пережогин («Авангард»), Дмитрий Сёмин («Витязь») и Данис Зарипов.

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