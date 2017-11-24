Шарыченков: не уверен, что это будет последний год «Югры» в КХЛ

Вратарь «Югры» Александр Шарыченков поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Видимо, в руководстве «Динамо» посчитали, что я им не особо-то и нужен в этом сезоне, поэтому решили отдать меня в «Югру», чтобы я получал тут игровую практику. Я пропустил старт сезона, а там ребята уже начали играть, и их всё устраивало, поэтому я оказался лишним.

У каждого клуба свои задачи, ну и спрос другой соответственно. В «Динамо» всегда рассчитывали только на Кубок Гагарина, здесь же задачи чуть иные – попадание в плей-офф в первую очередь. Но моя работа от этого не должна как-то меняться: чем меньше пропускаем, тем больше шансов выиграть. Главное, чтобы играть давали. Сперва нужно заполучить место в составе, а потом уже играть постоянно. За счёт игровой практики достаточно опыта можно получить. В каждой команде есть свои плюсы, и я не считаю, что я как-то понизился уровнем, если перешёл в Ханты-Мансийск. Я тоже ищу свои плюсы в каждом клубе.

Я не уверен, что это будет последний год «Югры» в КХЛ, впереди ещё 25 игр, всё можно перевернуть, и настроение руководителей и болельщиков. Главное, чтобы был положительный результат, и команда продолжит выступать», — цитирует игрока Sport Media News.