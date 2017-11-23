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Емелин: «Югра» сегодня была скованная, это сказалось на молодых игроках

Хоккей

Главный тренер ХК «Югра» Анатолий Емелин подвёл итоги после встречи с московским «Динамо», в которой его команда уступила со счётом 0:2.

«Поздравляю «Динамо» с победой! Сегодня команда была какая-то скованная. Это сказалось на новых игроках, особенно на молодых, которые редко тут играют. Когда играли «5 на 5» мы еще отбивались и создавали моменты. Но затем пошли ненужные удаления, меньшинство. Соперник это использовал», — приводит слова Емелина официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

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