Емелин: «Югра» сегодня была скованная, это сказалось на молодых игроках

Главный тренер ХК «Югра» Анатолий Емелин подвёл итоги после встречи с московским «Динамо», в которой его команда уступила со счётом 0:2.



«Поздравляю «Динамо» с победой! Сегодня команда была какая-то скованная. Это сказалось на новых игроках, особенно на молодых, которые редко тут играют. Когда играли «5 на 5» мы еще отбивались и создавали моменты. Но затем пошли ненужные удаления, меньшинство. Соперник это использовал», — приводит слова Емелина официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.



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