Дыбленко: не получилось в НХЛ — улетать в Россию? Что за бред?

Защитник системы «Нью-Джерси Дэвилз» Ярослав Дыбленко объяснил, почему не возвращается в Россию.

«А какой смысл приезжать на пару месяцев? Ну не получилось с первого раза попасть в НХЛ, и что, опускать руки и улетать в Россию? Что за бред?



Я не хочу как Шипачёв. У него другая история, свой взгляд. А у меня – свой. Мы все разные, со своим мнением. Я буду играть в Америке. Пока всё идёт нормально, привыкаю. Да, мне хочется поскорее в НХЛ, потому что тема уже напрягает. И я знаю, что могу играть в «Нью-Джерси». Это ещё больше злит в хорошем смысле. Я считаю, что могу выдержать конкуренцию», — цитирует игрока «Советский спорт».