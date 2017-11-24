Вайсфельд — о словах Арзамасцева: мне крови не надо, но мы публичные люди

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал слова Захара Арзамасцева болельщикам о текущей ситуации в клубе.

«Понятно, что после игры все на нервах, хоккеисты расстроены. Но нужно понимать, что все они, я в том числе, публичные люди, и надо контролировать себя на публике. Это меня больше всего расстроило в этой истории. Об этом сегодня я сказал ребятам в раздевалке. Будут ли санкции по отношению к Арзамасцеву? У нас регламент позволяет говорить сколько хочешь. Лига может оштрафовать на 100 тысяч рублей, но не знаю, будет ли она это делать за высказывания Захара. Клуб ничего не может. Мне, собственно говоря, крови не надо. Расстраивает, что опытный игрок не контролирует себя на публике.

Обидно ли мне было слышать такие слова? Да ну, вон почитать можно, что болельщики в комментариях пишут. Что там обидного? 0:5 проигрываем, если бы выиграли, то было бы обидно, а так…», — сказал Вайсфедьд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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