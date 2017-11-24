Гаврус: у «Динамо» боевой настрой на игру с «Авангардом», мы – рабочая команда

Форвард минского «Динамо» Артур Гаврус рассказал о прошедшем выезде и предстоящей домашней серии.

«Авангард» продолжит погоню за «Ак Барсом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Куньлунь» снова проиграет, «Трактор» прервёт победную серию «Спартака».

«Итоги выезда «Динамо» на Дальний Восток и в Китай? Первую игру мы провели если не идеально, то очень близко к этому. Что касается встречи с «Адмиралом», то мы многое упустили в дебюте, пропустив две шайбы в самом начале встречи. Конечно, это не могло не повлиять на дальнейший ход встречи. Можно сказать, что эту встречу мы полностью провалили. В Хабаровске нам было сложно на протяжении двух периодов. Многое у нас не получалось. Затем взялись за дело, сумели сравнять счёт. Даже имели возможность победить, но в итоге уступили в овертайме. Конечно, четыре очка это неплохо. Однако недостаточно, чтобы приблизиться к плей-офф.

Мы жили по белорусскому времени. Да, бодрствовали в темноте. Однако эти сложности не должны являться поводом для отговорок. Все мы профессионалы и прекрасно знали о том, что нас ждёт в этой поездке. У всех команд случается такой выезд. Кстати, и отмена тренировки перед встречей с «Адмиралом» также никак не повлияла на нашу готовность.

Уже прошло несколько дней. Поэтому никакого дискомфорта к матчу с «Авангардом» быть не должно. Настрой — самый боевой. У нас нет «звёзд». Мы – рабочая команда. Если все будут биться на льду за победу, всё должно быть нормально», — рассказал Гаврус.