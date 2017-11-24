Олег Губин стал игроком «Спартака»

«Спартак» заключил двусторонний контракт с нападающим Олегом Губиным. Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее хоккеист покинул хабаровский «Амур», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Губин провёл за хабаровский клуб 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-6». Провёл три силовых приёма, блокировал 16 бросков. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды.