Защитник «Динамо» М Зайцев выбыл на три недели и может пропустить МЧМ

Защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России Егор Зайцев получил травму. Речь идёт о повреждении верхней части тела. Хоккеист выбыл из строя на срок от трёх недель.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету игрока два голевых паса в 25 матчах. Показатель полезности составил «-1». Хоккеист был капитаном команды в рамках суперсерии молодёжной сборной России со сборными юниорских лиг Канады. В шести матчах суперсерии на счету Зайцева один голевой пас при показателе полезности «+2».