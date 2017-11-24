Прошкин: может, в «Салавате» есть непонимание между игроками и тренерами

Бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин поделился мнением о первом «зелёном дерби» в текущем сезоне — 5:0 в пользу казанцев.

«Вестерлунд мягкий, Вайсфельд хитрый». Как фанаты подставили Арзамасцева Защитник «Салавата Юлаева» не знал, что его снимают. И вот что из этого вышло.

«Сейчас «Салават» в дрожь бросает. Нет у команды такой стабильной игры. К тому же «Ак Барсу», наверное, была больше нужна победа, чем уфимцам. Может быть, в «Салавате» есть непонимание между игроками и тренерами. Значит, у них что-то внутри команды не в порядке.



Общий сбор игроков «Салавата» без тренеров – показатель того, что игроки команды пытаются как-то переломить ситуацию? Да. Когда мы играли, мы так же собирались, разговаривали. Плюс во время сезона, когда у тебя что-то не получается, могут возникнуть какие-то конфликты между игроками. Всегда приветствуется пойти в кафе и поговорить, может быть, даже на повышенных тонах. И подраться можно, грубо говоря. А потом, всё выяснив, пойти с чистого листа и биться друг за друга.



Дрался ли вне тренировок в «Ак Барсе» и «Салавате»? Такого, конечно, не было. А во время тренировки хоккеисты, конечно, могли подраться. Даже я с Сашей Радуловым во время плей-офф на раскатке перед матчем с «Ак Барсом» подрался в 2011 году. Но это просто эмоции были, все на взводе. У нас же мужское дело, а не балет», — цитирует Прошкина «Бизнес Online».