Овечкин исполнит заветное желание мальчика, победившего рак

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнит заветное желание 13-летнего мальчика Алекса Лью, победившего рак.



Российский нападающий встретится с Алексом на матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт в Торонто 25 ноября. Мальчик посетит раскатку «Вашингтона» и будет наблюдать за ней со скамейки запасных, а затем вместе со своей семьёй встретится с Овечкиным после игры.

«Я постараюсь сделать всё возможное, сделаю то, что может каждый хоккеист, чтобы принести ему радость и улыбки. Нам повезло, мы играем в НХЛ. Мы знаем, что некоторые дети смотрят на нас как на кумиров. Нам надо это уважать и вносить свой вклад», — приводятся слова Овечкина на официальном сайте НХЛ.

Осенью 2016 года Алексу поставили диагноз «остеосаркома» — рак кости. Ему провели операцию и заменили больную кость ноги на искусственную, кроме того он прошёл лечение химиотерапией.

Овечкин сообщил обратился к мальчику во время программы на телевидении, пригласив его на игру. Алекс не смог сдержать слёз, когда услышал, что встретится с со своим любимым игроком.

Видео можно посмотреть на канале Rogers Canada в YouTube.