Кинэн — после 6-го кряду поражения «Куньлуня»: вариантов усилить состав пока нет

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал поражение в домашнем матче с «Локомотивом» (1:4).

«Игра в неравных составах в очередной раз решила исход матча. „Локомотив“ забил дважды, мы смогли только один раз. Ещё, конечно, ошибка на смене, когда „Локомотив“ забил третий гол. Такие маленькие нюансы имеют большое значение в игре.

Мы рады любой возможности усилить наш состав, это вопрос того, что имеется на рынке, пока у нас нет никаких вариантов на этот счёт. Совмещать должности главного тренера и генерального менеджера очень просто, значительно проще, чем в НХЛ. Я на протяжении 10 лет совмещал эти две должности. Там гораздо сложнее, все транзакции гораздо проблемнее, чем здесь, это просто несравнимо легче. В НХЛ за тот период у меня были успешные годы, когда с «Чикаго» и «Сент-Луисом» мы много выигрывали, входили в четвёрку Кубка Стэнли. Там мне совмещение не мешало, ну и здесь тем более.

Главная задача у нас — привить Китаю культуру хоккея. Это очень сложно, но клуб развивается, есть клубы в МХЛ, ВХЛ, ЖХЛ. Это самый главный вызов в моей работе, чтобы построить организацию в самой густонаселенной стране мира", — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.