Мамашев перешёл в «Адмирал», «Куньлунь» расторг контракт с К. Макаровым

«Куньлунь Ред Стар» поместил в список отказов нападающего Андреаса Турессона и расторг контракт с нападающим Константином Макаровым по инициативе клуба. «Адмирал» заключил односторонний контракт до конца сезона с защитником Ренатом Мамашевым. ЦСКА и вратарь Андрей Филоненко расторгли контракт по инициативе игрока.

34-летний Мамашев начинал сезон в «Торпедо», но недавно клуб расторг с ним соглашение. Он провёл 18 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

30-летний Турессон в 29 матчах сезона отметился 4 (1+3) баллами за результативность. 32-летний Макаров принял участие в 10 матчах и сделал две передачи.



22-летний Филоненко в этом сезоне в КХЛ не играл, провёл один матч в ВХЛ за «Звезду», отразив 95% бросков.