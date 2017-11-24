Квартальнов: не знаю, кто освободил Юртайкина из «Амура», приедет — поработаем

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:1), оценил игру форварда Артура Каюмова, который вернулся в состав после травмы, а также прокомментировал переход нападающего Данила Юртайкина из «Амура».

«Для нас сложилась хорошая игра. Довольны результатом. Конечно, было не всё так просто, могли пропустить. Но наш вратарь играл здорово. Я не знаю, кто освободил Юртайкина из «Амура». Приедет — будем работать. Каюмов? Все молодцы, сегодня хорошо сыграли, очень много молодых было. Над игрой в меньшинстве мы продолжаем трудиться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.