Епанчинцев: «Спартаку» можно было наработать на гол в большинстве, но не забили

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (0:2).

«Команду соперника — с победой. Думаю, зрителям понравилась игра по накалу, по содержанию. Первый период соперник очень активно играл, где-то немного проспали начало игры. Потом вроде перестроились, активнее сыграли. Решающий фактор – игра в неравных составах. Сопернику одного гола хватило в большинстве. У нас, к сожалению, было не так много возможностей, но удаления были, можно было наработать на гол. Здорово сыграл вратарь соперника, и с нулём не выиграешь. Были подходы, моменты, но не забили, пропустили два гола, проиграли. Готовимся к следующей игре», — цитирует Епанчинцева пресс-служба «Трактора».