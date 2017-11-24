Гатиятулин — о голе Шарова: он идёт на пятак, оттуда забивают чаще всего

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (2:0).

«Готовимся на каждую игру. Есть у нас задачи. Если брать по игре, то сыграли дисциплинированно. Перед игрой планировали – получилось выполнить, смогли забить и сыграли терпеливо. Слова благодарности — команде, слова благодарности — болельщикам за поддержку.

Возможно, где-то в начале сезона везения не хватало, уверенности. Сейчас совместными усилиями проводим работу над ошибками. Делаем упор, чтобы в обороне давали меньше возможностей сопернику создавать моменты. Где-то получается, где-то — нет, работа продолжается. Что касается голов, не важно, в конце или в начале, мы всегда им рады и хотим забивать.

Шаров стал лучшим снайпером команды после перевода в четвёртое звено? Мы не делим на первое, второе, третье, четвёртое звено. У нас разделение по цветам. Единственное, что в последних матчах они играют в бригаде большинства. Очень рад за Сашу — идёт на пятак, большинство голов забивается оттуда, он забивает, молодец", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

«Трактор» прервал шестиматчевую серию побед «Спартака»

Видео гола Шарова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.