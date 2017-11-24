Аболс: весь матч «Лада» кувыркалась, но лучше вымученная, но победа

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче с «Северсталью» со счётом 3:2 и незабитый буллит, который исполнял Никита Филатов.

«В конце матча нам повезло, забили победный гол, но самое главное, что из этой игры можно взять, – это три очка. Весь матч кувыркались, не могли найти свою игру. Лучше такая, вымученная победа, чем красивый проигрыш. Достаточно долго владели шайбой, но за первые два периода нанесли всего шесть бросков в створ. Радует, что забили два гола, но без бросков забить трудно. Случаются такие игры, когда ничего не получается, но грех жаловаться, когда есть три очка.

В моменте с буллитом было моё решение дать исполнить его Никите Филатову», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.