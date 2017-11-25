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«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в серии буллитов

Хоккей

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали победу над соперниками из «Колорадо Эвеланш» по итогам серии буллитов, результат игры — 3:2.

Джейсон Цукер вывел хозяев вперёд на второй минуте, ещё до первого перерыва Джей Ти Комфер и Блейк Комо вывели гостей вперёд. На 26-й минуте Нино Нидеррайтер сравнял счёт, а в серии буллитов преуспели хозяева.

Российские игроки «Колорадо» не отметились результативными действиями, Наиль Якупов получил двухминутный штраф.

«Миннесота» продлила серию побед до двух матчей, серия из двух побед «Эвеланш» прервалась.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 2
1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Цукер (Стаал, Райлли) – 01:13 (5x5), 1:1 – Комфер (Ландеског) – 10:23 (4x5), 1:2 – Комо (Сёдерберг, Бэрри) – 15:54 (5x5), 2:2 – Нидеррайтер (Койву, Гранлунд) – 25:02 (5x4), 3:2 – Койл – 65:00 ( ПБ)
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