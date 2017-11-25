«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в серии буллитов

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали победу над соперниками из «Колорадо Эвеланш» по итогам серии буллитов, результат игры — 3:2.



Джейсон Цукер вывел хозяев вперёд на второй минуте, ещё до первого перерыва Джей Ти Комфер и Блейк Комо вывели гостей вперёд. На 26-й минуте Нино Нидеррайтер сравнял счёт, а в серии буллитов преуспели хозяева.



Российские игроки «Колорадо» не отметились результативными действиями, Наиль Якупов получил двухминутный штраф.



«Миннесота» продлила серию побед до двух матчей, серия из двух побед «Эвеланш» прервалась.

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