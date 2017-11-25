Василевский признан второй звездой встречи «Тампы» и «Вашингтона»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой гостевого матча с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ. Флоридцы уступили со счётом 2:3, россиянин отразил 35 бросков по своим воротам.



Первой звездой встречи стал вратарь «Кэпиталз» Филипп Грубауэр, справившийся с 25 бросками, третьей — автор третьего гола Джей Бигл.

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