«Нэшвилл» добыл победу над «Сент-Луисом», ставшую 4-й кряду, у Ринне — «сухарь»

«Нэшвилл Предаторз» выиграл у «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голы на свой счёт записали Райан Джохансен (3-я минута) и Остин Уотсон (60). Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне оформил «сухарь», отразив все 34 броска по своим воротам. Защитник Алексей Емелин провёл на льду 21 минуту 15 секунд. Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отыграл 20 минут 40 секунд.

Эта победа стала для «Нэшвилла» четвёртой подряд.