Овечкин: кажется, я не очень хороший распасовщик, мне лучше бросать самому

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) прокомментировал свою попытку отдать передачу при контратаке в начале встречи.



«Я пытался сделать передачу, но, кажется, я не такой уж хороший распасовщик. Лучше мне бросать самому», — цитирует Овечкина журналистка Washington Capitals Изабэль Хуршудян.

Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 15-й в сезоне.

Овечкин выиграл дуэль у Кучерова! И догнал легенду НХЛ по забитым голам Капитан «Вашингтона» вернул себе второе место в списке лучших снайперов сезона.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».