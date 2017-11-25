Итоги дня в АХЛ для россиян: вратарь Георгиев пропустил семь шайб

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие восемь россиян. Денис Гурьянов и Николай Голдобин отметились забитыми голами, последний забросил свою первую шайбу за шесть игр.



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Вратарь Георгиев («Хартфорд») отразил 30 бросков из 37 — 81,9%.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Гурьянов (н)



Голдобин (н)



Свечников (н)



Фазлеев (н)



Воробьёв (н)



Барбашев (н)



Дыбленко (н) «Техас»



«Ютика»



«Гранд Рэпидс»



«Лихай Уэлли»



«Лихай Уэлли»



«Чикаго»



«Бингхэмтон» 1+0



1+0



0



0



0



0



0 2



0



0



0



0



0



0 1



1



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2



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2



2 +2



-1



0



-1



-1



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-3