Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня в АХЛ для россиян: вратарь Георгиев пропустил семь шайб

Хоккей

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие восемь россиян. Денис Гурьянов и Николай Голдобин отметились забитыми голами, последний забросил свою первую шайбу за шесть игр.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарь Георгиев («Хартфорд») отразил 30 бросков из 37 — 81,9%.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Гурьянов (н)

Голдобин (н)

Свечников (н)

Фазлеев (н)

Воробьёв (н)

Барбашев (н)

Дыбленко (н)		«Техас»

«Ютика»

«Гранд Рэпидс»

«Лихай Уэлли»

«Лихай Уэлли»

«Чикаго»

«Бингхэмтон»		1+0

1+0

0

0

0

0

0		2

0

0

0

0

0

0		1

1

1

2

2

2

2		+2

-1

0

-1

-1

-2

-3
Русская неделя в Америке. Вратарь забил гол, а Радулов догоняет Овечкина
Новый последователь Евгения Набокова и Мартина Бродо.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент