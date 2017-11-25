Итоги дня в АХЛ для россиян: вратарь Георгиев пропустил семь шайб

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие восемь россиян. Денис Гурьянов и Николай Голдобин отметились забитыми голами, последний забросил свою первую шайбу за шесть игр.
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Вратарь Георгиев («Хартфорд») отразил 30 бросков из 37 — 81,9%.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Гурьянов (н)
Голдобин (н)
Свечников (н)
Фазлеев (н)
Воробьёв (н)
Барбашев (н)
Дыбленко (н)
|«Техас»
«Ютика»
«Гранд Рэпидс»
«Лихай Уэлли»
«Лихай Уэлли»
«Чикаго»
«Бингхэмтон»
|1+0
1+0
0
0
0
0
0
|2
0
0
0
0
0
0
|1
1
1
2
2
2
2
|+2
-1
0
-1
-1
-2
-3
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