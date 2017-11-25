Вратарь «Монреаля» Ниеми мог быть выставлен на драфт отказов третий раз за сезон

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о сложной ситуации с вратарями клуба, которая происходила из-за травмы Кэри Прайса.



«С учётом неясной ситуации вокруг Монтойи, мы могли потерять Ниеми, если бы выставили его на драфт отказов. Мы оставили его. Таким образом, у нас появилась возможность отправить Чарли Линдгрена в АХЛ. Наш фарм-клуб играет в 20 минутах от нас. Мы можем вызвать его в любой момент. Мы хотим всё предусмотреть, чтобы очередная травма, — скажем, у Ниеми, — не застала нас врасплох. Не так давно мы оказались в таком положении», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Кросби, Прайс и ещё 8 звёзд НХЛ, проваливших старт сезона В этом чемпионате они пока не отрабатывают свои миллионы.