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Вратарь «Монреаля» Ниеми мог быть выставлен на драфт отказов третий раз за сезон

Хоккей

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о сложной ситуации с вратарями клуба, которая происходила из-за травмы Кэри Прайса.

«С учётом неясной ситуации вокруг Монтойи, мы могли потерять Ниеми, если бы выставили его на драфт отказов. Мы оставили его. Таким образом, у нас появилась возможность отправить Чарли Линдгрена в АХЛ. Наш фарм-клуб играет в 20 минутах от нас. Мы можем вызвать его в любой момент. Мы хотим всё предусмотреть, чтобы очередная травма, — скажем, у Ниеми, — не застала нас врасплох. Не так давно мы оказались в таком положении», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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