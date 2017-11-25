Петунин: в КХЛ самое сложное — играть в обороне, против тебя мастеровитые игроки

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин поделился мнением о разнице в уровне между ВХЛ и КХЛ.



«Есть небольшие трудности, например, в игре у бортов. Самое сложное – играть в обороне. В КХЛ мастеровитые игроки, отнять шайбу у них тяжело. Не скажу, что сначала в КХЛ было волнение, наверное, потому что играл в ВХЛ. Мне нужно прибавить, в первую очередь, в игре в обороне. Ещё стоит лучше работать на вбрасываниях, а также набрать мышечной массы.



Руководство Воробьёва? Если ты ошибаешься, то Воробьёв тебя, конечно, отругает. Хотя, скорее, он подскажет, если ты допустил оплошность. Естественно, когда плохо тренируемся, Владимиру Анатольевичу это не нравится. Но в целом он может даже пошутить. У нас рабочая обстановка в коллективе», — цитирует Петунина официальный сайт КХЛ.

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