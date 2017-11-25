Радулов: Сегин является первоклассным снайпером, мы в нём нуждаемся

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после игры с «Калгари Флэймз» (6:4) высоко оценил игру своего партнёра по звену Тайлера Сегина, оформившего хет-трик. Сам Радулов в матче с «огоньками» отметился двумя (1+1) результативными баллами.



«Мы все знаем, что Сегин является первоклассным снайпером, и мы в нём нуждаемся. В последнее время он был не на виду, но сегодня просто летал по льду, всё делал правильно и заслужил хет-трик», — приводит слова Радулова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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