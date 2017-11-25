Прайс: до сегодняшнего дня не хотел, чтобы по моим воротам бросали на занятиях

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс рассказал о своём восстановлении после травмы.



«Я рассчитывал на неделю. Не думал, что всё так затянется. Но нужно было всё сделать правильно, чтобы не травмироваться снова и не выбыть на более длительный период. Я был уверен, что сегодня всё пройдёт замечательно: мне нужно было отработать всю тренировку. Я чувствую себя хорошо и доволен своей формой. До сегодняшнего дня я участвовал только в утренних разминках в день игр и не хотел, чтобы ребята бросали мне. Сегодня же была полноценная тренировка. Это совсем другое дело», — цитирует Прайса официальный сайт лиги.

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