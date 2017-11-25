«Динамо» пропустило пять шайб от «Витязя», прервав свою серию побед

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» одержал победу. Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 5:3.

«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Прогнозы на игровой день КХЛ «Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».

В первом периоде Алексей Макеев реализовал большинство и открыл счёт, но вскоре Юусо Хиетанен восстановил равенство, так же наказав соперника за удаление. Во второй двадцатиминутке Борна Рендулич вновь вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде оформил дубль. Игорь Игнатушкин быстро сократил отставание, но через несколько минут Роман Горак забросил четвёртую шайбу в ворота Ивана Бочарова. Дмитрий Вишневский сделал счёт 4:3, а окончательный результат установил Антон Лазарев, поразив пустые ворота.



Бело-голубые прервали свою четырёхматчевую победную серию, «Витязь» выиграл второй матч подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.