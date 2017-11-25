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«Динамо» пропустило пять шайб от «Витязя», прервав свою серию побед

Хоккей

«Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» одержал победу. Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 5:3.

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«Динамо» продолжит победную серию в Подольске, в противостоянии «барсов» победит «Ак Барс».

В первом периоде Алексей Макеев реализовал большинство и открыл счёт, но вскоре Юусо Хиетанен восстановил равенство, так же наказав соперника за удаление. Во второй двадцатиминутке Борна Рендулич вновь вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде оформил дубль. Игорь Игнатушкин быстро сократил отставание, но через несколько минут Роман Горак забросил четвёртую шайбу в ворота Ивана Бочарова. Дмитрий Вишневский сделал счёт 4:3, а окончательный результат установил Антон Лазарев, поразив пустые ворота.

Бело-голубые прервали свою четырёхматчевую победную серию, «Витязь» выиграл второй матч подряд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
5 : 3
1:1, 1:0, 3:2
Динамо М
Москва
1:0 – Макеев (Мозик, Рендулич) – 07:30 (5x4), 1:1 – Хиетанен (Варнаков, Никулин) – 10:19 (5x4), 2:1 – Рендулич (Горак, Романов) – 20:38 (5x5), 3:1 – Рендулич – 46:59 (5x5), 3:2 – Игнатушкин (Никулин, Петунин) – 50:36 (5x4), 4:2 – Горак (Мозик, Лазарев) – 54:22 (5x5), 4:3 – Вишневский (Марковин, Петунин) – 57:59 (6x4), 5:3 – Лазарев – 58:37 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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