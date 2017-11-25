Игрока «Виннипега» не дисквалифицировали за удар концом клюшки в лицо Кори Перри

НХЛ не стала дисквалифицировать защитника «Виннипег Джетс» Бена Шьяро за то, что в матче с «Анахайм Дакс» он ударил нападающего Кори Перри концом клюшки в лицо. Игрок получил максимально возможный штраф — $ 3,7 тыс.



Во втором периоде при счёте 3:1 в пользу «Виннипега» вратарь «Джетс» Коннор Хеллебак зафиксировал шайбу и остановил игру. После этого Перри подъехал к Шьяро сзади и толкнул его в спину. Началась массовая потасовка, во время которой Шьяро концом клюшки ударил Перри в лицо и в кровь разбил ему подбородок. Форварду потребовалась медицинская помощь, ему наложили 20 швов. Во время игры судьи не разглядели нарушения, встреча завершилась победой «Виннипега» со счётом 4:1.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» журналиста TSN Фрэнка Сервалли.