Овечкин встретился с победившим рак мальчиком после победы над «Торонто»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил заветное желание мальчика Алекса Лью, который переболел остеосаркомой – раком кости.



Он пригласил его на матч с «Торонто Мэйпл Лифс». Алекс наблюдал за раскаткой команды со скамейки запасных, посмотрел матч, во время которого Овечкин оформил хет-трик, а после игры встретился со своим любимым хоккеистом.



Овечкин давал послематчевое интервью, стоя рядом с Алексом, а затем пригласил его в раздевалку, где его поприветствовала вся команда.

Овечкин исполнит заветное желание мальчика, победившего рак

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».