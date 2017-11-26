Форвард «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив». Время – 25:42

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В связи с тем, что у Ипа это уже третьи «5+20» в сезоне, то на него в соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ накладывается дополнительная дисквалификация на две игры и индивидуальный штраф. Первые «5+20» в сезоне он получил по итогам матча с «Ак Барсом», а вторые – после игры с «Автомобилистом».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.