Авцин: и мысли не было специально кого-то оскорбить, тем более судей

Форвард «Нефтехимика» Александр Авцин прокомментировал свою дисквалификацию на пять матчей за оскорбление судей.

Форвард «Нефтехимика» Авцин дисквалифицирован на пять матчей и подвергнут штрафу

«Если честно, то даже забыл об этом эпизоде. Сейчас пересмотрел видео, он случился в начале игры, в первом периоде матча с «Сочи». Конечно, огорчён такой длительной дисквалификацией. Хотел бы принести извинения за случившееся, тут только эмоции и случайное стечение обстоятельств, я был на скорости и случайно задел арбитра. У меня и мысли в голове не было специально кого-то оскорбить, задеть, тем более судей», — сказал Авцин «Чемпионату».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.