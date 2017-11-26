Глинкин: у «Ак Барса» не было персональных задач играть против звена Доуса

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин прокомментировал победу над «Барысом» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Все ребята работали, все молодцы, все старались. Непростой матч. Главное выиграли.

На самом деле не было персональных задач играть против звена Доуса. Просто мы старались придерживаться своего хоккея, хорошо действовали в меньшинстве. Ребята молодцы. Эмиль молодец — вытащил. В нападении забили своё и выиграли», — передаёт слова нападающего официальный сайт казанского клуба.