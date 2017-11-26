«Флорида» — «Чикаго»: Дадонов получил повреждение

Нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов не смог завершить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4). Хоккеист покинул лёд на 7:50 в третьем периоде матча. Сообщается, что Дадонов получил повреждение в результате столкновения вблизи ворот «Чикаго».

После матча главный тренер «Пантерз» Боб Бугнер не предоставил новой информации о травме россиянина. В нынешнем сезоне Дадонов провёл 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач.